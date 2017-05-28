张建宗：建基于一国才有两制优势　将加强基本法推广工作

（联合早报网讯）香港政务司长张建宗昨日与特首梁振英到北京出席“纪念香港基本法实施二十周年座谈会”，他说需要建基于一国才有两制的优势，未来亦会加强推广基本法。

据明报报道，张建宗今日在网志中表示，一国两制需要“建基于‘一国’，才能拥有‘两制’的优势”，而且一国两制、港人治港及高度自治亦是对国家和香港最有利的安排。另外他又指一两国制可以使香港“享有国家经济强劲及强大综合国力之利、两制运作灵活之便”，对香港有实质好处，“是不折不扣的拥有两个世界最好的东西”。

张建宗又提到，过去香港在一国内同时并存港元和人民币，使香港成为全球最大的离岸人民币中心。他又表示香港的终审权属于终审法院，又可以邀请其他普通法适用地区的法官参加审判，以确保终审法院的判决质素，使公众和国际商界有更大的信心。他说“事实证明，基本法确立香港作为国家最开放和最国际化城市的地位”。

张建宗指出，市民对基本法有充分和全面的认识是落实一国两制的重要基础，所以过去透过公民教育、学校教育及公务员培训三方面推广基本法。张建宗又提到，政府建立了新的基本法案例资料库网站，当中有与基本法有关的案例、判词及法律解说。

张建宗说政府将会加强推广基本法，亦引用回归20周年主题曲的歌词，希望“愿我们继续脚踏每步，拓阔世界空间，随年月变化，新添光辉年华”。

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