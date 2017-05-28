再回应穆迪降香港评级　陈茂波：决定值得商榷

（联合早报网讯）国际评级机构穆迪日前将香港评级由Aa1调低至Aa2，前景展望由负面调至稳定，香港财政司长陈茂波曾回应非常不同意穆迪的决定。陈茂波今天再度表示，如果以经济紧密程度机械式地下调香港评级，“理据未免流于肤浅”，又提到去年穆迪亦曾调低内地及香港的评级展望，不过两地由去年至今的经济势头仍然良好。

据明报报道，陈茂波在网志〈论数据 看评级〉中指，不少学者、专家和业界人士都认为香港经济基础良好，金融系统稳健，财政状况非常健康，指“穆迪调低香港评级的决定，实在值得商榷”，又反驳指，“若单以经济紧密程度，近乎机械式地将香港评级下调，这理据未免流于肤浅。”

陈茂波说，内地是近年全球经济增长的主要引擎，为全球贡献超过三分之一的经济增长，地位举足轻重。他又提到自金融海啸后，不同国家都希望加强与中国的合作，所以香港与内地的合作增强，不应视为负面因素。他又指出，美国和日本的最大贸易伙伴都是中国。

陈茂波又表示，如果从宏观经济指标分析，“穆迪的观察也似乎和实际情况不符”。他说香港即使在过去5年外围经济不稳的环境下，仍每年平均增长2.4%，而且今年首季更录得6年来最高增幅的4.3%。

陈茂波说，内地今年首季经济实质增长达6.9%，较市场预期佳，首4个月的出口亦按年增长8.1%，较去年同期大幅反弹。陈茂波认为，“穆迪亦低估了中央持续深化供给侧结构性改革的成效和决心”，而且内地外债比重低，经济基本因素稳定，指穆迪对内地经济前景感到忧虑的说法缺乏客观理据。

就穆迪指香港银行与内地相关贷款业务增加，或会有风险，陈茂波说，香港金融系统极为稳健是众所周知，金管局亦有不同措施加强风险管理，而且内地相关贷款的借款人很多都是国企或跨国企业，信贷质素普遍较高。

陈茂波最后提到，去年3月穆迪曾调低内地及香港的评级展望，因内地经济如硬着陆香港亦会受到影响。他表示当时政府亦曾表示难以理解和认同，但两地由去年至今仍有良好的经济势头，说当时穆迪所指的危机言过其实。

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