传国民党主席交接提前 交接小组：未定案

（联合早报网讯）中国国民党主席交接小组近日开会研商攸关党主席交接的全国代表大会时程，外传可能提前至7月初举行，交接小组成员今天表示，尚未定案。

据联合新闻网报道，国民党主席交接成立交接小组，主席当选人吴敦义交接小组成员有前总统府秘书长曾永权、国民党中常委姚江临、吴敦义阵营组织部执行长李哲华；国民党中央交接小组则为国民党秘书长莫天虎、行管会主委邱大展、考纪会主委刘汉廷。

在吴敦义24日指派交接小组成员后，已两度与党中央开会研商，对于原订8月20日召开、进行党主席交接的第20次全国代表大会是否提前举行，尚未定案。

交接小组成员表示，党章第18条规定，“全国代表大会开会日期及重要议题，须于两个月前通告全体党员”，如果要于8月1日召开全代会，势必得于6月1日公告，因此，要提前于7月召开全代会，时程上来不及。

不过，也有交接小组成员表示，以前也有未在两个月前公告的例子，只要双方谈好就好，技术面问题可以解决。

依据国民党去年底公告党内选举作业期程，党主席必须于6月14日完成新任中央委员候选人提名，7月8日由党代表投票产生中央委员。

有交接小组成员质疑，根据一般人民团体的会员代表就职日，都是以改选后首次会员大会为准，8月20日才开全代会就职，7月8日怎么投票选中央委员？交接小组成员说，全代会开会时程与中央委员选举连动，经过两次开会，尚未确定全代会是否提前举行。

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