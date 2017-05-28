港民航处新空管系统　需定期启工作席防死机

（联合早报网讯）香港民航处新空管系统自去年低启用后事故频传，传真社报道，系统自3月更新程式后，“鬼机”、航机资料消失、警报误鸣等情况仍然持续，期间更发生至少两次飞行间距不足事故，但民航处一直未有公布。民航处无正面回复传真社的查询，仅承认会按国际惯例、承办商建议及具体运作情况，进行“定期维护程序”。

据星岛日报报道，传真社取得一份由民航处订定，交由维修人员执行的重启时间表，该份“新空管系统工作席双周重启时间表”，显示新空管中心及指挥塔共53台工作席获编排每两周轮流重启，部分工作席更须每周重启，新空管中心每日有三台工作席须重启，指挥塔则有一至两台不等。重启在凌晨零时至早上7时、较少航机着陆和起飞的非繁忙时段进行。

报道指，民航处为防止新空管系统“死机”及运作缓慢，今年起采取新措施，每两周轮流重启新空管中心及指挥塔的工作席，以防运作缓慢或“死机”。而新空管子系统“电子纸条系统”自去年底故障后须每小时人手进行检查，当记忆体超过指定用量便须重启伺服器，但系统今年5月初再度故障，措施成效不彰。

另外两个与新空管衔接的子系统“电子纸条系统”和“抵港航机排序系统”，亦须由工程人员每小时人手进行“健康检查”(health check)，确保系统运作畅顺及正常。其中，负责提供抵港航班排序资讯的“抵港航机排序系统”，更曾于去年11月18日、今年1月2日及2月12日先后三次故障，无法显示部分航班排序资讯，空管人员须改用人手控制飞机进入香港空域次序。

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