武汉共享单车新政征求民意：公司需为用户买保险

（联合早报网讯）5月27日晚，武汉市交委发布《武汉市关于鼓励规范互联网租赁自行车健康发展的指导意见（试行）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。其中明确提出，对目前不具备卫星定位和互联网运行服务管理功能的车辆设置一年过渡期；企业应选择具备相关资质和牌照的第三方支付企业进行资金结算，为承租人提供安全、保密和便捷的支付结算服务；做好车辆维护管理，及时维修保养，确保车辆完好率达95%以上。

据澎湃新闻报道，《征求意见稿》指出，互联网租赁自行车发展规模应与城市道路资源和停放设施承载能力相匹配。由武汉市各区政府结合本辖区实际，编制发展规划，合理控制投放节奏和数量，实现全市规模调控。并且按照“市级统筹，区级监管”的属地化管理原则，武汉市直相关部门负责统筹、协调和指导，各区负责组织实施日常管理。

对于车辆，《征求意见稿》要求应符合现行国家标准和行业标准的规定，性能安全，质量可靠，并具备卫星定位和互联网运行服务管理功能，对目前不具备卫星定位和互联网运行服务管理功能的车辆设置一年过渡期；车辆投放前应报所在区相关部门，在城管部门规划设置的非机动车停放区域内集中定点定量投放。同时要配备相应的转运设备，满足应急转运的需要。

对于用户，《征求意见稿》明确要实名制进行网络注册登记，实现对承租人身份实时可查、事后倒查。禁止向未满12岁的儿童提供注册登记服务。创新保险机制，为承租人购买人身意外伤害险和第三者责任险，保障承租人和其他人员人身安全。

对于资金安全，《征求意见稿》指出，企业要选择具备相关资质和牌照的第三方支付企业进行资金结算，为承租人提供安全、保密和便捷的支付结算服务；收取押金的，须设立押金专用账户，并接受金融监管机构的监管。企业退出市场前，要提前30天通过媒体向社会公示，按照协议约定退还承租人押金，组织落实投放车辆回收工作。

运行维护方面，企业要利用卫星定位等技术手段设置电子围栏区域，建立文明用车奖惩制度和个人信用评价体系。做好车辆维护管理，及时维修保养，确保车辆完好率达95%以上。加强车辆卫生保洁，不得在车辆上发布小广告。

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