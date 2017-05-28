民政部：撤县设市向中西部倾斜 防止一哄而上

（联合早报网讯）昨日，中国民政部网站公布了该部有关司局负责人就撤县设市相关问题的表态，明确表示，撤县设市要“防止一哄而上、盲目设市”。撤县设市应适度向中西部地区倾斜。

据新京报报道，今年以来，多地县级行政区公开了其“撤县设市”的申请，一些地方的县政府部门微信还组织了投票，希望获得这一机会。

民政部有关司局负责人表示，有序撤县设市，对于推进城镇化持续健康发展具有重要意义。“有利于促进农业转移人口就地、就近城镇化，降低人口转移成本，有利于推动优质资源向中小城市集聚，进一步优化生产力布局，有利于减轻大城市压力，缓解城市发展与资源环境的矛盾。”

据介绍，自上世纪90年代以来，中国城镇化水平由刚刚超过30%上升为2016年的57.35%，但县级市数量不升反降，减少了80余个。

民政部这位负责人介绍，县级市数量的持续减少，导致中小城市发展滞后，带来大中小城市发展失衡、城镇化布局形态不合理、人口城镇化滞后、大城市病凸显等一系列矛盾和问题，制约了中国城镇化发展质量和效益的进一步提升。

“撤县设市的总体要求是积极稳妥、规范有序，防止一哄而上、盲目设市。”虽然发展中小城市可能在未来为许多县、区的撤县设市带来机会，但民政部的这位负责人强调了撤县设市必须“有序”推进。

他介绍，撤县设市主要把握四方面原则。一是坚持以人为本，注重公平共享。二是坚持集约高效，注重生态文明。三是坚持城乡统筹，注重发展质量。四是坚持因地制宜，注重合理布局。

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