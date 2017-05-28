青年网民报告：四分之一生活时间都被网络占据

（联合早报网讯）近日，共青团中央宣传部、共青团北京市委员会、北京青少年网络文化发展中心和搜狗输入法大数据团队联合发布了《中国青年网民网络行为报告(2016-2017)》(以下简称《报告》)。《报告》以搜狗输入行为大数据为基础，以中国青年网民中的抽样用户为数据样本，对过去一年里中国青年网民的信息生产生活习惯进行了统计分析。作为对过去一年青年网络生态的总结，《报告》描绘了中国青年网民当下的整体形象，对青年群体的价值导向和网络行为特征进行客观判断。

据中新网报道，《报告》首先对中国青年的输入习惯进行了研究。有关统计数据显示，中国14~35岁的青年网民的日均打字总数达290亿之多，每人日均打字数量在70个字以上。而除文字输入外，表情包也成为了重要研究对象。《报告》显示，表情包已经成为了网民们聊天时必不可少的工具。在所有的表情形象中“哭笑不得”的表情使用次数最多，可谓是最大赢家。对于青年网民一天内的活跃时间，《报告》也进行了详细的统计。临近每晚的22点左右是网民最活跃的时间段，充分体现了“夜猫子”作息现象在青年网民中越来越普遍。

此次发布的《报告》，还对不同场景下的青年行为进行了研究。通过研究社交、工作、游戏、购物等多个场景下的行为特征，反映了80后、90后、00后三个年龄段群体的人物画像，勾勒出互联网上的社会形态。在上网时间上，80后日均上网时长6.2小时，90后日均上网时长6.5小时，超过四分之一的生活时间都被网络所占据。而在言论特点和兴趣爱好上，青年网民普遍热爱吐槽，也更加追求个性的释放，其中对二次元亚文化更是情有独钟。

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