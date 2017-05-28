谢金河：台湾不要的制造业 全球抢着要

（联合早报网讯）鸿海入主夏普的大将戴正吴，27日正式表态，夏普将赴美投资中小尺寸面板，更指台湾政府态度冷淡。财信传媒董事长谢金河也无奈说，曾听台塑集团总裁王文渊说过相同的话，谢怒批，当全世界都努力争取制造业，只有台湾什么都不要。

据台湾中时电子报报道，谢金河指出，王文渊曾说美国招商规格毫不逊中国，德州州长为了招商，亲自陪了他三天，上次蔡英文总统过境休士顿，州长也开车三个小时会她，原来是为了路易斯安那的案子，希望劝台塑把路易斯安那的2820亿台币投资案留在德州。

他不解地说，美国总统特朗普一直希望制造业重返美国，为了制造业重返美国卯足全力，但蔡英文却从未说出制造业重返台湾的话，台湾仍在鼓吹南向。

其实台湾的人流，物流、金流过去30年不断流向中国大陆，台湾的制造业几乎被掏空，但蔡英文政府似乎一点都不在意。现在戴正吴说出真相，更值得大家醒思。

谢金河直指蔡英文上任一年来，稅制上是努力把钱赶到外面，内资转身变外资，劳基法的一例一休，绑死台湾企业的弹性与活力，特朗普要求环评不可超过两年，台湾环评卡20年也不在乎。他愤怒说：“全世界都努力争取制造业，只有台湾什么都不要，但大家都在抱怨台湾的低薪⋯⋯想想吧！台湾的明天会如何？”

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