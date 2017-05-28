李明哲案 美盼两岸建设性对话

（联合早报网讯）针对中国大陆正式以颠覆国家政权罪起诉台湾非政府组织工作者李明哲，美国国务院东亚局发言人亚当斯在答复记者的电邮中表示，国务院知道这个案子，但不愿公开讨论外交交涉的内容。他们不断地鼓励北京和台北当局进行建设性对话，确保沟通管道畅通以致能经常性并可靠地交换对双方重要的资讯。

美国之音日前曾报道，国务院发言人私下受访时呼吁中国释放李明哲及所有推动民主与人权的工作，但国务院今天答复台湾媒体询问时并未做出这么明确的表态。

据台湾自由时报报道，负责协助李明哲妻子李凈瑜在华府出席国会听证会并拜会特朗普政府资深官员的“对华援助协会”会长傅希秋说，他坚信李明哲是无罪的，他们正在和台湾与欧洲的合作伙伴紧急协商，预备采取更大行动营救李明哲。

傅希秋表示，中国大陆把一位关心中国自由与法治的台湾公民以莫须有的颠覆名义指控逮捕，肯定会对美中和两岸关系产生长远消极影响，也会使李明哲案进一步国际化，他希望台湾民众能够同心为李明哲公开呼吁，否则每个台湾人都会成为下一个李明哲。台湾政府应采取具体的反制惩罚措施，宣布限制中国大陆公检法官员访台。

台北驻美代表高硕泰今天在双橡园受访时表示，李明哲是台湾的国民，“任何国人在国外发生人身安全的问题，政府是责无旁贷，他们提供了必要的关心。”他说，李凈瑜在华府期间，他根据国内指示及尊重家属的立场，希望提供必要的协助，过程中也看到人权组织及美方的关心。他们与美国行政部门、国会与关心的团体随时保持往来，也根据所能掌握的部分与他们分享。

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