学友社：香港四成学生退修DSE选修科 部份不喜欢读却“硬读”

（联合早报网讯）香港教育局自2009年推行“334学制”，以配合不同学生的兴趣发展，但不少学生却会弃考文凭试及退修有关选修科。而学友社于四月成功访问逾2,100名中四学生，发现有四成学生表示有考虑过退修选修科，更有约两成学生认为自己不适合升读高中课程。

据香港01新闻网报道，学友社总干事吴宝城称，学生普遍认为升读高中是主流选择，亦不知道其他升学选择，“（学生）觉得不升学有问题，不喜欢读却‘硬读’。”但有学生于中四转读职业课程，致力为自己兴趣发展，更计划用10年完成大学梦，“如果中学不停留班、毕业后也不知道做什么，会浪费自己人生”。

学友社于四月成功访问逾2,100名中四学生，结果显示，有21.4%学生认为自己不适合升读本地高中课程，其中更有24.3%估计自己的公开试成绩欠佳。吴宝城指，结果反映现时教育制度只着重成绩，使学生学习压力大。

调查发现，有四成受访学生表示，有考虑或已经退修选修科目，当中的原因包括，对所修读科目没兴趣（37.9%）、学科内容与所想的不同（24.1%）及拟退修科目成绩不理想（20.4%）。吴称，中三和中四的选修科内容有出入，如中三综合科学及中四物理科的内容已截然不同，普遍跟同学想像的深浅程度有距离。

他批评，一些学校基于人力资源及行政上限制，如制作时间表等，只提供“套餐式”选修科选择，有违新高中学制原意。他继续称，学校普遍为选修科设限额，让好成绩的同学先选，成绩较差的同学只可选剩余的选修科，使不少同学失去动力学习，造成恶性循环。

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