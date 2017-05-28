郭荣铿：证据显示梁振英希望UGL的调查方向有利于自己

（联合早报网讯）香港公民党法律界立法会议员郭荣铿表示，周浩鼎向调查UGL委员会提交有梁振英修改的文件做法虽然愚蠢，但也让丑闻得以曝光。他也认为，现时的证据都指向梁振英修改文件希望可以使调查的方向变得有利自己。

据香港明报新闻网报道，郭荣铿在香港电台节目香港家书中指，虽然特首梁振英的任期只剩不足两个月，但因为与民建联立法会议员周浩鼎的合谋行为而引起了更多的争议。他也说道，如果周浩鼎没有懒惰地提交包括了梁振英的修改在交件内，没有人会知道立法会中的其中一名议员，作为调查委员会的副主席，已经成为梁振英的傀儡。

郭荣铿指周浩鼎虽然已经为这件事件缺乏政治触觉而道歉，但还是坚持自己没有隐瞒任何事。郭荣铿认为他的说法完全不可信，而且现时有的证据都指向梁振英秘密修改文件的动机是希望使调查的方向变得有利自己。

郭荣铿又提到，周浩鼎身为调查委员会的副主席，在调查过程中有重要角色，需要向公众确保调查可以公平公正地进行，但失望地，他选择协助梁振英，使文件可以不经正常程序直接作出修改。

郭荣铿引用末代港督彭定康说过的“我感到忧虑的，不是香港的自主权会被北京剥夺，而是这项权利会一点一滴地断送在香港某些人手里”，指他的警告不单止适用于一国两制下的自治权，亦适用于所以香港的核心价值。

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