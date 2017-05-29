大兴安岭一日连发三起林火 均被扑灭未造成伤亡

（联合早报网讯）昨天上午，武警内蒙古大兴安岭森林支队的工作人员告诉北青报记者，27日大兴安岭地区一天内发生3起森林火灾，由于发现及时，迅速扑救，火情均已得到有效控制。

据北京青年报报道，5月27日11时许，内蒙古大兴安岭北部原始林区永安山林业局毛河林场、乌玛林业局乌源林场几乎同时发生森林火灾，16时许，内蒙古大兴安岭北大河林业局温河生态功能区又发生一起森林火灾。

武警内蒙古大兴安岭森林支队的工作人员介绍，火灾发生后，大兴安岭森林支队的扑救人员采取地空结合方式，短时间切入火场展开扑救。经过武警大兴安岭森林支队人员的扑救，到昨天上午，三个火场已经全部合围，随即转入巡回清理阶段。

在火场外围明火扑灭后，扑救人员继续对火场实施纵深清理。针对原始林区腐殖质层较厚的情况，扑救人员对火线进行不间断巡视，多次开挖生土隔离带。截至北青报记者发稿时，扑火人员共巡回清理火线10余公里，清理站杆倒木百余处，清理烟点百余处。

国家林业局网站显示，27日在大兴安岭地区的3起森林火灾属于雷击火灾，共有2191名人员参与扑救。截至28日7时，三个火场明火全部扑灭。其中，乌玛林业局乌源林场、北大河林业局温河林场火场过火面积分别为25公顷、16.4公顷，永安山林业局毛河林场火场过火面积正在核查中。无人员伤亡和重要设施损失。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅