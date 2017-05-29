中菲两国联合破获特大走私毒品案 查获冰毒604公斤

（联合早报网讯）据中国国家禁毒委员会办公室消息，中国国家禁毒办、公安部禁毒局、海关总署缉私局日前会同菲律宾相关部门联合破获一起特大走私毒品案，在菲律宾巴伦苏埃拉市查获604公斤冰毒，抓获13名涉案犯罪嫌疑人，其中1人为菲律宾籍。

据中新社报道，今年5月12日，厦门海关缉私局根据国家禁毒委的情报线索，与福建省公安厅禁毒总队等部门联动，成功摧毁一个跨国走私冰毒犯罪团伙，抓获陈某、李某等12名国内犯罪嫌疑人。

25日，厦门海关在扩线核查中掌握到，陈某、李某等人在5台印刷滚筒机内伪装夹藏冰毒走私出境，此批货物刚刚抵达菲律宾马尼拉港口，并清关存入一物流公司临时寄存处。取货人已电话联系物流公司要求尽快提货。

接到情况报告后，海关总署缉私局立刻组织开展国际合作。在公安部禁毒局等相关业务局的协助下，菲方执法部门及时获知了情况，并连夜赶赴现场，现场查获冰毒592包，共计604公斤，抓获犯罪嫌疑人1名。

中国国家禁毒办有关负责人表示，该案的成功侦破，是2016年10月中菲禁毒部门签订合作协议以来，两国缉毒执法合作取得的重大战果，充分彰显了中菲两国协同一致、严厉打击毒品犯罪的坚定决心。中国缉毒执法部门将进一步加强与菲律宾相关部门的合作，全力支持菲律宾肃毒行动，遏制毒品犯罪。

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