中国122所顶尖高中校长在沪共话“新高考 新征程”

（联合早报网讯）5月27日至28日，来自中国全国25个省份的122所顶尖高中校长齐集同济大学，参加主题为“新高考新征程”全国顶尖中学校长高峰论坛，与“卓越联盟”高校共谋新高考背景下大学与中学如何携手培养创新拔尖卓越人才、实现长远共赢发展的有效路径。

据中新网报道，本次论坛由同济大学招生办公室与同济大学学生处联合举办。

当天，这122所高中校长受聘为“同济大学教育教学改革咨询专家”，一批同济校友代表受聘为“同济大学创新创业类兼职教授”。

中国工程院院士、同济大学校长钟志华作了题为《聚焦人才培养的思考》的主旨报告，他说，面对新一轮教育制度改革，深化大学与高中之间的交流合作、推进大学教育与中学教育的衔接显得越来越重要。人才培养是大学的核心，同济大学正积极致力于“扎根中国大地、建设世界一流大学”的奋斗目标，希望在全国顶尖中学校长的支持与帮助下，进一步做好学校内部组织管理机构的顶层设计，做好学校的教育综合改革和“双一流”建设方案，更好地提升同济的“人才培养”工作，把同济学生真正培养成为专业精英和社会栋梁。

经过分组充分讨论，论坛达成《“大学与中学共同推进高考改革与创新拔尖卓越人才培养”共识》(同济共识)，主要内容包括：共同研讨创新拔尖卓越人才的教育规律和成长规律；共同培养高中学生的专业兴趣和学科特长；共同探讨养成高中学生良好科学人文素养的有效机制；共同促进高中综合素质评价的有效实施；共同为培养卓越人才服务。

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