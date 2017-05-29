四川汶川甜樱桃滞销引发冲突 事态己平息

（联合早报网讯）29日记者从四川省阿坝州汶川县委外宣办获悉，因都汶高速公路病害治理(单行管制)导致交通拥堵，严重影响当地甜樱桃销售，该县部分果农和商贩于28日下午离开市场前往主干道占道经营，在进行劝导和规范的过程中与执法人员发生冲突，掀翻执法车一辆、打砸警车一辆，事件发生后当地相关部门第一时间赶到现场，进行劝导和现场处置，目前事态己平息，市政秩序己恢复正常。

据中新网报道，汶川县就樱桃滞销引发冲突事件的情况于29日发布通报，通报称，因端午小长假进入阿坝州旅游车流量剧增，达3.2万辆/天，而都汶高速紫坪铺隧道、龙溪隧道病害治理(单行管制)导致交通拥堵，从成都至汶川时间从1.5小时增加到5小时以上，严重影响甜樱桃销售。

28日下午，部分果农和商贩离开市场前往主干道占道经营，在进行劝导和规范的过程中，“极个别”商贩借口修路堵车和规范经营行动影响甜樱桃销售，与城管人员发生争执，致使正处于滞销困境中的部分群众负面情绪被点燃，进而与执法人员发生冲突，掀翻执法车一辆、打砸警车一辆。

情况发生后，汶川县党政领导“第一时间”赶到现场进行劝导和现场处置。目前事态己平息，市政秩序己恢复正常。

汶川县对在小长假发生该起事件深感歉意和自责，对由此给群众和游客带来的不便致以歉意。目前己成立联合调查组，对这一情况展开调查，将在后续调查核实的基础上，依法依规对相关人员进行严肃处理，并及时向社会通报真实情况，感恩全社会对汶川的关爱。

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