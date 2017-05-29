福建武警举行地震灾害应急救援演练

（联合早报网讯）福建武警总队联合福建省地震局于5月底进行了一场地震灾害应急救援演练，锤炼提高救援队员快速高效施救能力。武警福建总队直属、漳州、泉州、厦门等支队救援官兵和省地震局共200余人参加了演练。

据中新网报道，这次演练以福州某地发生6.8级地震为背景。接到救援命令后，武警福建总队和省地震局迅速组成联合指挥部，指挥武警抢险救援分队和地方专业救援人员火速赶往灾区投入抢险救灾战斗。仅用两个小时，一座集临时指挥所、野战医院、装备维修区等单元于一体的抗震救援行动基地就建立起来。指挥所内，军地双方工作人员紧锣密鼓的搜集相关信息、研究救援方案、绘制任务过程进度表。

在救援现场，官兵们仔细搜寻幸存者。与以往不同，本次演练中，每个救援分队都以武警救援官兵、地震局地质专家和医疗卫勤人员三方共同编组构成。配属每个分队的地质专家要先判断搜索区域的地质构成和废墟分布情况，以利于官兵科学安全施救。

经过官兵搜索和专家研判，大致确定了幸存者所在位置。指挥部迅速调来大型工程机械，将大块水泥预制板安全转移至空地。官兵随即使用电动破碎镐进入狭小空间，对封堵管道的障碍进行破拆，打通救援通道。

经过三方的通力协作和默契配合，位于受损房屋底层的幸存者被迅速送往后方救治。与以往不同，本次救援演练还突出了能力分级测评。他们邀请国家地震局相关研究所技术专家对演练各个环节进行跟踪测评，现场指出存在问题，给出改进训练的意见建议，提高了演练的针对性和实战效果。

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