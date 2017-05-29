曾燕红：每名登山者须向自己行为负责

（联合早报网讯）首名登上珠峰的香港女性、中学教师曾燕红早前曾说登山期间看到有人坐在路上不断喘气，并“眼睩睩”看着她，有网民评批她见死不救。她今早回应称，对于社会部分声音感不解，强调每个登山者都会对自己负责任，“若未曾上到（海拔）8000米高空，真的不能在地面（批评）。”

据明报报道，曾燕红今早在商台说自己尽力登山，在登顶过程中十分顺利，身体状况亦很好。她回应被指“见死不救”问题，说自己不能控制其他人的意见，但认为“好多人用香港的情况，去想珠峰上（遇到）的问题”。

她以游泳作比喻，“你不懂游泳，亦不会去评论一个不懂游泳的人，没有救遇溺的人”。

她说下山后，向雪巴人问及有关路途中遇到该垂危登山者，不料雪巴人认为该登山者当时已逝去，并不是垂危。

曾老师又说，在珠峰上运送尸体十分困难，据她所知，尼泊尔政府曾派至少4名雪巴人把一名印度登山者的尸体运下山，但仍非常困难，雪巴人的死亡率高达五成，所以在珠峰做任何事也异常困难。

另外有网民认为，登珠峰者为了个人愿望，要求登山向导“雪巴人”赌上性命，曾老师曾为此问过自己的向导，对方回应时笑称：“搭车都有危险。”曾补充，大部分的雪巴人登峰也是个人选择，不是被逼。

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