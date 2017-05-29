《康熙来了》停播 蔡康永曝小S“失业”

（联合早报网讯）由蔡康永执导、小S主演的电影《吃吃的爱》27日上映，票房开红盘，近日蔡康永接受《凤凰娱乐》专访透露，这部片是《康熙来了》的最后Ending，他也爆小S在节目停播后，根本无所事事，等同“失业”。

据中时电子报报道，蔡康永表示这部电影不是计划中也不是玩票，是刚好有电影公司邀约，并有足够资源，才產生的一个故事，他认为每个人受到挫折，另一时空会相对得到补偿，在这个人生被打败，如果在别的人生能还手，心里似乎可以好过点，所以电影中才有两个时空的故事。

而针对大家都说《吃吃的爱》是《康熙来了》的最后Ending，他也认为这是对的，“这次如果能够把S逼上女演员之路，相信其他认可她表现的导演可能会抢着用她，那S可以忙的事情就更多”，他也透露《康熙》停播后，没想到她真的进入无所事事状态。

“讲好听一点叫做毕业，讲难听一点叫失业”，他认为小S閒下来后，还有很多事可以忙，结果竟然看到她在直播煮菜、穿睡衣走来走去，让他想说发生什么事，好在电影很快开拍，她又有任务，后来《姐姐好饿》第2季开播，她就恢復工作节奏。

蔡康永也表示他和小S当朋友的方式，就是没有变成死党，“她柴米油盐或喜怒哀乐的事，不到最后关头都不会来告诉我，因为她知道我是她最后一道墙壁，如果随便用掉，还要找别的墙壁来哭”，所以当她碰到无法面对或解决的事，他才会再去陪她。

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