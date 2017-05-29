港中医与女儿涉乱伦 女方求情对父有“错位的爱”

（联合早报网讯）中医师与18岁成年亲女于6年间发生性行为并拍下片段，直至前年儿子回家发现父亲赤身露体，胞姊则在洗澡，再发现载有父亲与胞姊性交片段的记忆卡。

据明报报道，父女早前承认两项乱伦罪，辩方求情时称涉案女儿因妒忌父亲结识了未婚妻而犯案，而且她对父亲抱有“misplaced love and infatuation”（错位的爱及迷恋）。法官决定索取涉案女儿的感化官报告，将案件押至6月12日再判刑，其间二人须还押。

任职中医师的男被告（59岁）与无业的女被告（26岁）为父女关系。两人被指于2009年5月至2011年12月期间，以及于2015年10月至12月期间性交，次被告在案发前已成年，事后搬出独居。

案件原定今日判刑，法庭早前已索取二人的背景、精神及心理报告。男被告撰求情信表示，他打算与交往对象再婚，婚后会移居内地，与女儿保持距离，辩方引述报告指男被告的重犯机会低，请求法庭轻判。

代表女被告的大律师表示，女被告对父亲抱有“misplaced love and infatuation”（错位的爱及迷恋），其后她得知父亲结识了现时的未婚妻、打算再婚而心生嫉妒，希望能以性爱换取父亲改变心意。辩方指出，本案被揭发后，女被告打算以认罪来换取其父亲获释，可见女被告对父亲的关爱及爱慕之情，强调本案纯属道德罪行。

辩方称，女被告与母亲关系欠佳，而且肩负照顾家人的责任，她与揭发本案的弟弟关系亲密。辩方表示，弟弟为保护女被告而报警揭发事件，现时他更受事件打击，患上抑郁症需要求诊，他撰写求情信指出女被告是他的全部，又称不能想像没有女被告的独立生活，并称他一人将难以负担租金。

辩方强调，女被告需要辅导，而不应是监禁式刑罚，遂申请索取女被告的感化官报告。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅