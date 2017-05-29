中国公安部打击诈骗团伙15个 涉案超9亿

（联合早报网讯）中国公安部近日通报了国内假借“民族资产解冻”名义实施诈骗犯罪蔓延的情况。据澎湃新闻29日报道，从2016年10月至今，公安部门共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额超过9.5亿元（人民币，下同），成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件。

中通社报道，参与案件的罪犯大多谎称某年某处发生过什么历史事件，遗留了一大笔民族资产，而目前这笔资产恰好需要通过资金注入的方式解冻。同时，他们会编造一个机构名称，给予自己一个身份，谎称是这个协会解冻民族资产的某位负责人，以取得受害人信任，并以注入资金的翻倍回报、工作安排、分房、分豪车等诱骗受害人参与其中。

《凤凰周刊》称，在此过程中，行骗者甚至以孙中山、康熙、干隆等历史人物自称，表示是通过“穿越”或“服食长生不老药”等手段存活至今。但纵然使用如此荒谬的谎言，一名自称为“干隆”的行骗者刘干珍还是以希望购买台北故宫博物院玉白菜为由成功从一郑姓富婆处骗到了222万元。

而所谓“慈善富民总部”，则以“解冻民族资产”为由招收会员，称只要缴纳10元入门费，就能参加在北京鸟巢举办的慈善活动，领取5万元现金，最终导致大批老年人从全国各地赶赴北京，滞留在鸟巢附近。

《南方都市报》称，相比于典型的“民族资产解冻”，上述骗局则更具有庞氏骗局色彩，通过微信群发展会员，将人引入传销的组织架构，先加入的会员的确能拿到分红，但都来自后来者缴纳的入门费，行骗者往往也曾经受骗。而在因此而发展出的2000多个社交群中，群成员长期遭受洗脑。

中国公安部刑侦局有关负责人表示，这些案件受害者多是中老年人，他们手里有些余钱，离开工作岗位，生活面窄，对当今不断发展变化的社会形势了解不多，其以小博大的心理，特别容易被利用。此外，行骗者还惯于利用各种社交平台点对点的传播，且都是熟人之间的传播，也容易让人产生信任。

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