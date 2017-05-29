曾砍八田铜像 李承龙再砸毁百年石狛犬

（联合早报网讯）台北市北投区逸仙国小校门口前方两侧，安置了两只日治时代北投神社遗留的“石狛犬”，做为镇守国小、守护学童安全的象征，未料前晚（27日）遭台北市前议员李承龙与女子邱晋芛涉嫌使用铁锤砸毁，边砸还边用面簿直播；校方已提出毁损告诉，警方留置二人漏夜侦办。李、邱日前曾因将八田与一铜像斩首而遭法办。

自由时报报道，逸仙国小现今位置是百年前北投神社的旧址，有百年历史的两只石狛犬当年镇守神社前方，二战期间神社被毁，逸仙国小十年前进行造景工程时，在花园下方土层挖出这对石狛犬石凋，移置校门口，校方认为镇守校门的石狛犬，具有守护的意义。

警方调查，李、邱二人声称石狛犬代表着日本文化，前晚8点30分持铁锤猛砸两只石狛犬，民众目击报警，警方赶来逮捕二人。二人破坏石狛犬时，还在面簿直播“宣传”这次破坏行动。

校方人员接获警方通知到场，发觉其中一只石狛犬被砸得断腿和遍体鳞伤，另一只腿部受损严重，警方研判二人是想把二犬断腿，难以再镇守校门，仇日心态和政治动作明显；校方人员极为痛心，随即提告。

李承龙与邱晋芛上月15五日在台南锯断有86年历史的八田与一铜像头部，检警已将二人移送侦办。

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