中国去年电子商务交易额占全球近四成

（联合早报网讯）中国网络零售市场国际影响力不断增强，连续多年成为全球规模最大的网络零售市场。2016年，中国电子商务交易额达26.1万亿元（人民币，下同），同比增长19.8%，交易额约占全球电子商务零售市场的39.2%。其中，电子商务服务业市场规模达到2.45万亿元，同比增长23.7%。

中新社报道，2017中国（北京）电子商务大会今天（29日）在北京举行。商务部电子商务和信息化司巡视员聂林海在会上发布了《中国电子商务报告（2016）》。

报告显示，2016年中国网络购物用户规模、电子商务交易额稳步增长。其中，中国网络购物用户规模达4.67亿，占全部网民的63.8%，较2015年底增长12.9%；中国电子商务交易额26.1万亿元，同比增长19.8%，交易额约占全球电子商务零售市场的39.2%，连续多年成为全球规模最大的网络零售市场。

与此同时，移动端购物正成为网络消费的主要方式，2016年中国移动端购物在整体网络购物交易规模中占比70.7%，同比增长15.3%。

近年来，电子商务服务业成为中国经济发展的亮点。报告显示，2016年，中国电子商务服务业市场营收规模达到2.45万亿元，同比增长23.7%。

其中，电子商务交易平台服务商服务内容不断延伸，营收规模达4000亿元；支撑服务领域中的电子支付服务、物流服务、电子认证等市场规模持续高速增长，达9500亿元；衍生服务领域业务范围不断扩大，新兴业务类型不断涌现，市场规模呈现爆发性增长，达1.1万亿元。

报告指出，在稳居全球规模最大、最具活力电子商务市场地位的同时，中国电子商务行业进入了一个平稳增长的发展阶段，也正处于新一轮创新发展的关键过渡阶段，目前网民规模增速放缓、线上线下充分融合发展局面尚未形成、跨境和农村两个电子商务市场尚存亟待解决的问题，以及部分新模式、新业态对市场秩序和社会安全治理带来挑战。

聂林海表示，随着“互联网+”和数字经济的推进，中国电子商务发展迎来新机遇，今后，将加强线上线下深度融合，加速布局全球市场，优化治理环境，“规范化服务将成为电商企业新的竞争力来源。”

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