中制4500米载人潜水器全流程水池试验成功

（联合早报网讯）中国自主研制的4500米载人潜水器日前在无锡中船重工702所的专用水池，顺利完成全流程水池试验。测试全程超过六个小时。

据央视网报道，在经历了包括陆上灯光测试、机械手测试在内的多项下潜前检查后，4500米载人潜水器吊放入水，进行全流程水池试验。中船重工702所4500米载人潜水器试航员张伟称，试验大概一共持续了六个多小时，主要完成三大项内容：第一项即在水池中央进行坐底，操作机械手进行作业；再上浮到水面，进行定深定向的手操和自动航行；最后对全系统功能进行测试覆核。

在预定试验内容结束后，潜水器顺利回收。测试结果显示，潜水器状态良好，各项指标符合设计预期。据悉，此次在水下成功进行了标志物的夹取和布放，潜水员高晟称，该潜水器能精确地夹起每一件重物，包括线绳在内，也可以精确地抬起转向放下。

新民网称，4500米载人潜水器从2009年开始立项，历经设计、建造、联调测试等多个阶段。它是中国第二台深海载人装备，是中国潜水器谱系当中的重要成员，国产化率超过90%，有包括浮力材料、载人舱、电池等在内的技术突破。

央视网称，4500米载人潜水器预计于今年7月登上“探索一号”母船，进行海试。与此同时，4500米载人潜水器的正式名字正在向社会征集。

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