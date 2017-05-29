没人愿当警察 台警校录取分数40年最低

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文上任后就力推年金改革，中央警察大学前教授叶毓兰认为，退休金的改变已经是箭在弦上，不得不发。不过，看到警大日前公布2017学年度录取名单却让她倒抽一口气，录取分数崩跌，是40年来最大滑落，忧心未来年轻菁英有选择权时，不会愿意担任没有保障的警察工作了，而在人才外流后，未来的治安也跟着堪忧。

据台湾“东森新闻云”报道，台铨叙部5月23日发文给中央及地方机关，针对“渐进式退休人力再运用制度”提出问卷调查，叶毓兰指出，铨叙部即将实施的延后月退休金达65岁才能领全额月退，但渐进式退休对于还未退休者，可先减少工作时数，慢慢调适，但是因为工作时数、天数变少，薪水自然会减少。

叶毓兰进一步解释，若选择支领展期或减额月退休金者，如年龄约62或63岁间公务员，选择渐进式退休，即可减少工时，有来工作，就给予津贴；而且，在“减少工时”上班的这段期间，还是可以领部分退休金。

回过头看警大最新公布的录取名单，叶毓兰感叹，看完后，心底凉了起来，今年警大自然组（甲组）男生的录取分数（以四科计），居然狂掉12级分（去年53级分），今年仅剩41级分，大概是40年来看到的最大滑落，过去警大招生从未有过类似的情形。

叶毓兰说，虽然警察工作并不需要学霸，41级分的未必比53级分的不适合当警察，但是主政者一定要正视目前的年金改革，对于警消的“普通化”、“公务员化”趋势，而工作与勤务仍然是持续危险、过劳，将来让警消迫于生计必会长留在工作上，不敢退休，警消人力老化后，对于新进的同仁又增加障碍，未来偏重体力劳力的工作，只能多仰仗新进警力，势必雪上加霜。（联合早报网编辑李志扬）

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