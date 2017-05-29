中国扩编海军陆战队 加重海洋维权任务

（联合早报网讯）中国人民解放军海军陆战队正在扩充人员，并已成立司令部，意味它已提升为正军级单位。受访军事专家分析，中国海洋维权和维护海外利益的任务加重了，因此更重视海军陆战队的建设。

澎湃新闻网本月28日报道，解放军海军陆战队的新领导层亮相，来自陆军的孔军少将任司令员，来自海军的袁华智少将任政委。一、二把手的不同背景，反映海军陆战队的两栖特征。

公开报道显示，孔军此前长期在陆军部队服役，曾任南京军区某装甲旅旅长、第12集团军副参谋长、参谋长等职。袁华智则长期在海军政治工作部门服役，曾任海军某陆战旅政委、《人民海军》报社长、海军政治部秘书长、南海舰队政治部副主任、海军装备研究院政委、海军后勤部政委等职。

上个月18日，中共总书记、中央军委主席习近平接见新调整组建的84个军级单位主官，袁华智当时代表海军系统军级单位发言。

本月24日，习近平视察海军机关，接见正师职以上军官。当晚央视的《军事报道》画面显示，孔军与袁华智出席活动并相邻而坐。

中国军事专家李杰接受《联合早报》访问时说：“海军陆战队已有提升为正军级的气势，这意味它更加受国家重视，人数会扩编，装备会增加，任务也会扩大，会执行更多的战略任务。”

他解释，扩编陆战队是为了应对比以前更复杂的海上安全形势，岛礁主权、海域划界、资源被掠夺等引起的争议，加重了海洋维权的任务。

中国国防部发言人吴谦在今年3月的例行记者会上说，海军陆战队近年来在执行海外护航、抗洪抢险、抗震救灾等多样化军事任务中发挥了重要作用。

中国海军陆战队隶属于海军的兵种，职能包括两栖登陆、反登陆、抢占岛礁、海岸防御等。随着中国利益范围的拓展，未来这支部队可能在离中国更远的地方披甲上阵。

美国海军陆战队的任务包括保护美国在海外的使馆和重要设施。中国军事专家、解放军退役少将徐光裕向本报强调，虽然中国在“一带一路”沿线国也有安保的需要，但中国不会轻易派陆战队或其他军人进驻他国，以免引起当地人的不安。“我们会选择优先依赖东道国提供安全保障，或以双边协议的方式征求东道国同意。”

中国海军陆战队最早组建于1953年，几经改制，最终于1980年5月5日在海南正式成立适应现代作战需要的南海舰队陆战第一旅，目前可知的规模是两个旅或1万多人。

此前有港媒引述匿名军方人士报道称，陆战队扩编的规模将扩编至10万人，但也有报道称会增加两个旅。本报访问的专家相信扩编确实在进行中，但不会到10万人这么多，比较合理的估计是三四万人。

徐光裕指出，目前陆战队占解放军总人数的一两个百分点，就算真的扩充到10万人，也只占解放军的四五个百分点，远低于美国海军陆战队占美国军队13％的比例。

徐光裕说：“我们现在扩充陆战队，只是为了改善过去过于弱小的占比，增加的数量是在完全正常的范围内，不值得大惊小怪。”

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