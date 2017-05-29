中银与微信支付联手促进港移动支付应用

（联合早报网讯）为推动香港移动支付发展，中国银行（香港）与微信支付（香港）今天（29日）举行合作启动礼。双方宣布凭借各自的业务优势，为香港客户提供更简易快捷、一站式的流动消费体验，促进香港金融科技的发展。

新华社报道，在合作启动礼上，中银香港网络金融中心副总经理王澜表示，香港包容开放的市场环境与健全完善的监管体系为移动支付的发展提供了很好的条件。

王澜认为中银香港与微信支付（香港）的合作重点是，提供真正符合互联网特点的P2P（点对点）转账，迎合香港客户及市场对务实和高效率服务的需求。他期待通过双方及业界的共同努力，成为香港移动支付发展的爆破点。未来中银香港将在银行账户支付、业务营销平台、跨境服务方面都展开合作，让银行服务无处不在。

腾讯国际业务部香港及台湾辨公室总经理谭乐文表示，现在香港的移动支付市场正处于起步阶段，我们会继续致力提升消费者对移动支付的认识和接受程度。凭借我们在内地支付市场的丰富经验，通过与不同机构合作带动香港移动支付的发展，推动“无现金”的消费生活。

为鼓励更多的香港市民使用移动支付，由当日起至7月31日，首5万名使用中银信用卡新登记微信支付香港的新用户，可获赠10.88港元的微信红包。此外，用户使用在香港地区发行的港币中银VISA/万事达卡信用卡进行微信支付交易可以获额外一倍签账积分。

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