中国电商报告发布 交易额占全球近四成

（联合早报网讯）2017北京国际服务贸易交易会活动之一的2017中国（北京）电子商务大会昨日举行，中国商务部电子商务和信息化司巡视员聂林海发布《中国电子商务报告（2016）》。2016年，中国电子商务交易额26.1万亿元，同比增长19.8%，交易额约占全球电子商务零售市场的39.2%。

据北京晨报报道，报告显示，2016年中国网络购物用户规模、电子商务交易额、电子商务从业人员数量稳步增长。其中，中国网民规模达7.31亿，普及率达到53.2%，网络购物用户规模达到4.67亿，占网民比例为63.8%，较2015年底增长12.9%。其中，手机网络购物用户规模达到4.41亿，占手机网民的63.4%，年增长率为29.8%。

中国电子商务进入了一个平稳增长的发展阶段。2016年中国电子商务交易额26.1万亿元，同比增长19.8%，交易额约占全球电子商务零售市场的39.2%，连续多年成为全球规模最大的网络零售市场；电子商务服务业市场规模实现新突破，达到2.45万亿元，同比增长23.7%。在网上零售商品中，交易额居前列的主要实物商品为服装、家居家装、家用电器、手机数码、食品酒水、母婴等。

近年来，电子商务服务业已成为中国新经济发展的亮点，市场规模进一步扩大，市场结构持续优化、分工体系日趋完善。报告显示，2016年，中国电子商务服务业市场规模实现新突破，营收规模达到2.45万亿元，同比增长23.7%。

其中，电子商务交易平台服务商服务内容不断延伸，营收规模达4000亿元；支撑服务领域中的电子支付服务、物流服务、电子认证等市场规模持续高速增长，达9500亿元；衍生服务领域业务范围不断扩大，新兴业务类型不断涌现，市场规模呈现爆发性增长，达1.1万亿元。

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