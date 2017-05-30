着眼于中国庞大市场 空客于青岛建直升机工厂

（联合早报网讯）据英国每日邮报（Daily Mail）报导，法国空中客车（Airbus）集团旗下、全球最大的商用直升机制造公司空客直升机，于中国大陆青岛的工厂已于日前正式动工建造，预计明年年底能正式投入营运。这座位于山东海港的工厂，是空客继美国、巴西和罗马尼亚后，第四条海外生产线，未来生产主力将着重在欧直EC135直升机（H135），预计在10年内生产约100架同型直升机。该公司总裁亦在声明稿中表示，此次设厂，不仅代表空客看好大陆庞大的市场需求，也象征着空客向大陆航空产业递出橄榄枝之意。

据台湾中时电子报报道，此次生产主角- 欧直EC135直升机，属于双引擎民用直升机，主要用于警务、救援和小型运输任务，该直升机拥有欧盟和美国双航空认证，首次投入服役在1999年，包含巴伐利亚警方、瑞典国家警察、德国陆军、澳洲救难队等机构都拥有此型号直升机。随着时间发展，欧直EC135直升机也出现近九种的改良版本，其最大载客量为七人、若执行救援任务，则可载运两名驾驶和两名伤患；而最大飞行距离为635公里，每架售价约为420万美元。

陆媒认为，空客此次建厂，总计投资金额预估为1亿欧元。然而近年来，随着经济发展和飞航需求兴起，曾有分析师表示，未来20年内，如商用客机一样，大陆需要至少600架的商用/民用直升机，包含旅游、医疗、救援等产业都将是最大客户群。

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