中国乒协暂停孔令辉教练职务 立即回国接受调查

（联合早报网讯）中国女乒主教练孔令辉被新加坡滨海湾金沙娱乐城追债一事有了新进展。据中国乒乓球协会官方网站消息，中国乒乓球协会从媒体获悉孔令辉涉讼有关情况后，立即找孔令辉了解情况。依据其本人对媒体相关报道回应所陈述事实，认为相关行为已经严重违反国家公职人员管理相关规定和纪律要求。中国乒乓球协会决定暂停孔令辉中国女乒主教练工作，深刻反省，立即回国接受进一步调查和处理。目前，孔令辉正率领中国女乒参加在德国杜塞尔多夫举行的世乒赛。

据中新网报道，中国乒乓球协会表示，坚决反对运动员、教练员及工作人员有任何违背社会道德规范的行为，对孔令辉行为将进一步深入调查，按有关规定严肃处理。并将以此事为深刻警示和教训，加强对运动员、教练员教育管理，培养、树立运动队良好思想作风和道德形象。

新加坡滨海湾金沙娱乐城近日将孔令辉告至香港法院，称孔令辉于2015年2月19日向该赌场借取了100万新加坡元，原告指控称，到目前为止，孔令辉只清还了其中的54.5万新加坡元，因此要求法庭责令孔令辉还清余下45万多新加坡元，约合港币250余万。正在参加世锦赛的孔令辉随后回应称，此事发生在2015年春节期间，他与父母及亲朋赴新加坡旅游，在居住酒店楼下的赌场，亲朋好友进去娱乐，他在旁边观看，其间帮他们去取筹码并留下相关私人信息。

免费试阅14天