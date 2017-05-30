体育总局：将严肃查处孔令辉问题

（联合早报网讯）据中国国家体育总局官方网站消息，就媒体报道孔令辉涉讼一事，国家体育总局新闻发言人表示，作为党员干部国家公职人员，必须严格遵守党纪国法，著名运动员、教练员更应注重自身社会形象和社会影响，带头遵纪守法。对孔令辉的问题，体育总局高度重视，一方面对此事造成的不良社会影响表示深深的歉意，另一方面将在中国乒乓球协会已做出初步决定基础上进一步查明情况，依纪依规做出严肃处理。

目前，孔令辉正率领中国女乒参加在德国杜塞尔多夫举行的世乒赛。

据中新网报道，体育总局发言人表示，体育总局坚决反对并将严肃查处各种违背职业道德和违法违纪行为，采取零容忍态度，发现一起查处一起。体育总局要求包括运动员教练员在内的所有体育工作者引以为戒，严格自律，培养健康的生活情趣，坚持社会主义核心价值观，大力弘扬中华体育精神和奥林匹克精神，绝不容忍任何违法违纪失德行为。

昨日，有媒体曝出国乒女队主教练孔令辉在新加坡赌场欠赌资200余万的消息，一时间激起千层浪。昨晚，孔令辉通过其个人微博对此事件发表了声明，在声明中，孔令辉表示并非是自己在赌场赌博，是亲朋好友去新加坡赌场娱乐，自己只是在旁边观看，但是帮他们取筹码留下了私人信息，导致自己被卷入诉讼，已请欠资者出面澄清事实。

中国乒乓球协会今日早间发表声明，表示在获悉令辉涉讼有关情况后，立即找孔令辉了解情况。依据其本人对媒体相关报道回应所陈述事实，认为相关行为已经严重违反国家公职人员管理相关规定和纪律要求。中国乒乓球协会决定暂停孔令辉中国女乒主教练工作，深刻反省，立即回国接受进一步调查和处理。

中国乒乓球协会表示，坚决反对运动员、教练员及工作人员有任何违背社会道德规范的行为，对孔令辉行为将进一步深入调查，按有关规定严肃处理。并将以此事为深刻警示和教训，加强对运动员、教练员教育管理，培养、树立运动队良好思想作风和道德形象。

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