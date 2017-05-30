近七年A股市场累计减持近7000亿 证监会为减持立规

（联合早报网讯）对于上市公司股东而言，根据对估值合理性的判断或自身资金的需求增持或减持股份，本无可厚非。但有机构统计，近七年来A股市场累计减持近7000亿元，累计增持略超2000亿元，前者数倍于后者。

据新华社报道，2015年A股市场从狂飙突进到断崖式下跌。在此期间，上市公司大股东减持规模高达5000亿元。即使在市场亟须休养生息的2016年，减持规模仍约3600亿元。在这一过程中，无视证监会三令五申的违规减持，罔顾上市公司持续发展的“清仓式”减持，以及“搭配”高送转和概念炒作的疯狂套现层出不穷。

从子女上学到移民定居，从置业到理财，五花八门的“奇葩”减持理由背后，一个现象令人忧心：IPO上市令众多低成本持股的大股东一夜暴富，但大股东通过减持获得的现金并未用于再投资或创业。资本市场和实体经济因此双双面临“失血”。

新华社评论认为，在市场仍处于弱势调整，沪指一度跌破年线的背景下，监管层出手对重要股东减持行为进行规范，无疑有着重要意义。一方面，遏制非理性减持冲动，防止资金“脱实向虚”。另一方面，提振投资者情绪，为市场重塑信心。

天量定增和野蛮减持，被视为A股身上的两大“出血点”。继今年2月发布《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》对非公开发行股票定价、频率和股份数量作出限定之后，监管部门出手对重要股东减持行为进行约束。对于被顽疾困扰的A股市场而言，这无疑是对症下药的“治病疗伤”之举。

新华社评论指出，仅仅依靠堵住“出血点”，显然不足以让A股市场完全摆脱“贫血”之困。加快具备长期投资理念的大资金入市步伐，通过鼓励性和约束性举措引导上市公司群体形成长期稳定回报，构建公平市场环境让投资者乐于坚守，方能让A股市场有效发挥为实体经济配置资源的功能，成为民众分享中国经济增长的平台。

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