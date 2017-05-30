“对岸谈大数据 我们在讲卤肉饭” 洪雪珍：台湾注定被遗忘

（联合早报网讯）对中国大陆贵州的印象还停留在地理课本提的“天无三日晴、地无三里平、人无三两银”吗？其实，现在的贵州已成了未来资料时代（DT）的硅谷，但台湾不少科技公司、甚至政府，似乎没意识到外面世界的变化，还有些夜郎自大，这让知名人力银行资深副总洪雪珍忍不住感叹，台湾注定要被时代遗忘。

据中时电子报报道，洪雪珍今（30）日于面簿指出，贵州刚在25日至28日举办国际大数据博览会与机器智慧高峰对谈会，她有名在做两岸交流的同学，积极拜访台湾相关工会和企业，邀请他们到对岸参加上述活动，但通通被拒绝，甚至还遭讪笑表示，贵州除茅台酒外就没其他产业，干嘛要去？

但活动开始后，洪雪珍的同学在现场发现门庭若市，有媒体报道与会人数多达5万人，包括鸿海董事长郭台铭也到了，主办单位更透露，从三个月前就不敢接电话，因为有太多人想去听阿里巴巴集团主席马云、腾讯执行长马化腾的演讲，希望能搭上大数据及人工智慧的列车。

不过，或许还是很多人有疑惑，这么一场科技盛事，为什么会办在贵州？洪雪珍说，马云在演讲的一开头，就对此做出解释，他指贵州过往确实什么都不行，但几年前决定重新定义自己，跳脱与其他多数城市的竞争，转往资料时代发展，并于去（2016）年收到成效，电商网购增速、网络销售增速分别位列大陆第一、二名。

反观台湾，洪雪珍直言，“看不到产业政策，看不到国家治理方向，只闻到昨天剩下坏掉的菜散发出一股败坏的气味。”她提及在贵州那场活动的前一天，看到台湾经济部要办“卤肉饭节”的新闻，觉得相当傻眼，有股想去撞墙的冲动。

“对岸在讲大数据，我们在讲卤肉饭。”洪雪珍认为，这样的高度落差，用天差地别都不足以形容，再这样下去，台湾不只被边缘化，更会遭整个时代遗忘，在未来将无法占有一席之地。

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