蔡英文喊话：美对台军售有益于台湾更嘉惠美国

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天喊话指出，美国对台军售，盼与美有更紧密协商讨论；过去美国持续出售台湾防御性武器，有助维持两岸和平稳定，不仅对台湾有益，更嘉惠美国与其他理念相近国家。

据联合新闻网报道，蔡英文今天接见“美国联邦参议院外交委员会亚太小组主席贾德纳访问团”。

蔡英文致词提到，特朗普总统上任以来，台美关系持续朝正向发展，在安全方面，双方也都积极合作，今年3月美国国务院举办的全球反制伊斯兰国联盟部长级会议，驻美大使高硕泰也率团出席并宣布台湾将捐助资金与器材用于伊拉克扫雷行动。

蔡英文提到，她感谢贾德纳提出亚洲再保证倡议的法案，来强化美国对亚太盟友的安全承诺与合作的关系，她也希望未来台美可以进一步合作与深化伙伴关系。

另外，蔡英文说，在美国对台军售的部分，台湾盼望与美方有更紧密的协商讨论；过去美国持续出售台湾防御性武器，有助于维持两岸的和平稳定，不仅对台湾有益，更嘉惠美国与其他理念相近的国家。

蔡英文说，也希望与美国政府展开洽签公平双边贸易协定的讨论，她有信心，只要透过合作，可以共同推动台美两国的产业发展。

她说，期盼美国政府持续信守依据“台湾关系法”与“六项保证”的对台的安全承诺，这些安全承诺也在美国共和党全国党代表大会获得确认并纳入党纲。

蔡英文认为，台美的伙伴关系充满了很多合作的机会，她希望贾德纳能够持续支持台湾，并代她向特朗普总统与副总统彭斯致意。

贾德纳回应指出，台湾是美国一个很重要的盟友，他非常期待伙伴关系持续增长，提高台湾议题在国际舞台上的能见度，也非常期待与台湾的合作，透过这个亚洲再保证倡议法案，提高两国之间的关系。

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