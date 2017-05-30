朋友圈"私房粽子"走红 业内人士：无监管 有隐患

（联合早报网讯）今年端午节，除了超市这个传统阵地外，粽子全面进军中国人的微信朋友圈，除了一部分微商代理各种礼盒粽之外，许多人还把自制的“私房粽”拿到朋友圈吆喝，生意还不错。

据中国之声报道，然而有业内人士指出，因为微信朋友圈卖食品没有办理卫生许可，原材料进货渠道是否正规，烹制时的卫生条件是否达标，食品保鲜是否完善，这些消费者都无从得知，这无疑增加了微信销售食品的安全隐患。

在朋友圈、微博等第三方平台上发布的自制“私房美食”信息中，大部分商家除了标注产品简介外，都没有提供相关产品的标准号、配料等相关信息，也没有提供食品生产经营许可证。据一些美食微商介绍，售卖自制食品的很多都是兼职，因为门槛低、成本少，所以吸引了不少人加入。据悉，这些微商几乎都没有线下实体店，一般在自家厨房或者在外面租的房子进行家庭作坊式加工。绝大部分的美食微商没有办理经营许可证、卫生许可证和健康证等。

根据调查显示，有60%的微信用户曾经在微信上购买过自制食品，其中30%的用户购买的自制食品存在质量问题。一位湖南省食品药品监督管理局工作人员表示，微信上销售自制美食多为“三无”产品，监管难度较大：“因为没有营业执照，他们的买卖双方属于私下交易，即使出现了问题，也没法通过工商部门进行维权。”

因而，有业内人士建议有关部门在制定网络食品经营监督管理办法中，逐步将朋友圈发布的自制食品广告纳入监管范围，例如：实施实名备案制，公开主体信息；实行诚信承诺，公开食品安全信息；鼓励举报投诉，加强事后监管，随机抽查，承诺属实情况纳入信用信息系统。在地方食品小作坊、小餐饮、小食杂店小摊贩管理条例中，对微信朋友圈自制食品的监管，参照食品小作坊或小餐饮要求，适当降低标准，加以规制。

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