杨洁篪：日本在历史和台湾问题上应言而有信

（联合早报网讯）中国国务委员杨洁篪29日应邀在东京附近同日本国家安全保障局长谷内正太郎共同主持中日第四次高级别政治对话。杨洁篪表示，当前中日关系正处在两国邦交正常化45周年的重要节点，既面临新的机遇，也存在一些突出挑战。双方应重温两国邦交正常化初衷，在四个政治文件和四点原则共识基础上，本着以史为鉴、面向未来的精神，维护政治基础，妥善管控分歧，推动中日关系持续改善。

据新华社报道，杨洁篪指出，政治互信是国与国之间发展健康稳定关系的根本保障。中方重视发展中日关系的立场没有变化。希望日方也能与时俱进，顺应中国发展大势和时代发展潮流，将中日“互为合作伙伴，互不构成威胁”的政治共识和“中国发展是机遇”的表态落实到实际政策和行动中。

杨洁篪强调，希望日方与中方相向而行，为新形势下双方构建政治互信、推动中日关系回到正常发展轨道做出努力。在历史和台湾问题上，日方应该言而有信，按规矩办事。双方应切实遵循四点原则共识有关精神，共同维护东海和平稳定。希望日方在南海问题上谨言慎行，为地区有关国家妥善处理有关问题发挥建设性作用。杨洁篪表示，中日双方要加快推动双边经贸合作转型升级，做实做大新领域合作。要顺应求和平、谋稳定、促发展的本地区形势主流和民心所向，共谋亚洲发展振兴大业。我们欢迎日方积极探讨同中方在“一带一路”框架下开展合作。双方要下大力气推进中日文化、地方、青少年等各领域交流，增进两国人民相互理解，为两国关系发展奠定更加坚实的社会和民意基础。

谷内表示，日中作为亚洲两个大国，保持合作对本地区至关重要。双方要把“互为合作伙伴，互不构成威胁”的共识落到实处。日方在台湾、历史等问题上立场没有变化，致力于全面改善日中关系，愿同中方共同努力，加强双方各层级往来，增加两国关系积极面，妥善管控分歧。

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