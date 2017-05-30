台媒：知名夜市接连倒闭 陆客不来观光变“关光”

（联合早报网讯）台湾《中时电子报》今日发布《陆客不来风光不再！观光夜市成“关光”？》一文指出，多少年来，夜市始终是台湾旅游业的重镇，但如今，岛内却接连传出知名夜市倒闭的消息。对此，有人分析是因为夜市越开越多，客源分流。但据媒体报道，台中逢甲夜市的管理者坦言，最重要的原因还是大陆游客锐减，过去每晚都有几辆陆客团游览车停在夜市，现在少多了，人没了，钱也跑了。岛内旅游业者摇头感叹，“观光”要成“关光”了吗？

文章谈到，台湾的夜市是海内外观光客必去的景点之一，也是岛内“观光局”主打项目，称台湾小吃独步全球，通过岛内地方小吃，游客可以更认识地方特产、文化与人文典故，为旅程增加不少丰富性色彩。但近期却不断传出夜市关门大吉的消息，影响范围不单单是外来观光客，就连台湾民众也错愕。

文章指出，另有经济人士分析，台湾经济看不到出路，让民众变得不敢消费，也是夜市低迷的原因之一，明年经济恶化的反应会连锁出现，台湾的消费市场将不乐观，夜市面临更大挑战。

至于夜市倒闭，有分析指是因夜市越开越多，客源分流导致。还有，夜市产品重复度高，特色锐减。特别是夜市知名度大增后，开始出现欺客行为，一盒现切水果要500元(新台币，下同)，果汁要200元，增添游客极差印象，但最重要的还是因为陆客锐减。

台中逢甲夜市的管理者坦言，陆客对逢甲夜市的贡献最大，夜市一家药妆店一年的营业额就达上亿元，因他们喜爱，面膜、化妆品在此畅销。过去每晚都有几辆陆客团游览车停在夜市，现在少多了，人没了，钱也跑了。

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