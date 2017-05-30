台苏花公路交通阻断 花莲港海运接驳爆满

（联合早报网讯）台湾苏花公路因落石阻断双向交通，受困在花莲的大批游客，被迫改以铁路或取道中横、南迴公路返乡。台湾交通部今天（30日）启动备援船海运接驳，花莲港涌入400多辆大小车辆，准备透过丽娜轮接驳到苏澳港。

自由时报报道，因为车辆太多，车辆动线混乱，旅客为了排队顺序大吵，交通部也紧急协调加开，下午6点将再加开一班丽娜轮从花莲到苏澳，目前已客满，有关高乘载管制问题，也可出示船票放行。

交通部次长祈文中、范植谷、立委萧美琴今早到花莲港关心疏运状况，花莲县长傅崐萁、国民党籍立委徐榛蔚趁机当面痛批中央漠视花莲人，抱怨只是下个小雨，苏花就中断，傅崐萁当场询问：“到底要不要做苏花改二期？”

范植谷回应说，目前所有的人力、物力都投入苏花改工程中，这次坍崩的苏澳南澳段预计明年初就能够通车，而今天当务之急、最重要目标是疏散滞留花莲的人、车，县长提的需求可以后续讨论。

由于现场人车爆量，远远超过花莲港人力可以应付的状况，有些民众5点多就到现场排队等候，随着登船时间愈近，涌入花莲港的人、车愈多，排队次序混乱，民众开始聚集抗议，抱怨规划不清。船公司派员安抚表示说，因为过去从来这样多人、车过，已经紧急招回所有的人力协助处理，希望顺利帮旅客返回台北。

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