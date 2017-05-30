姚明投资的曜为资本拟成立首支美元基金

（联合早报网讯）由中国篮球超级巨星姚明和其他四位资深投资人士发起的曜为资本称，计划成立首支美元基金，规模为2.5亿美元，投资于与中国市场相关的海外体育资产。

路透社报道，曜为资本联合发起人兼CEO韩大为日前接受路透专访时表示，公司正在与潜在国际投资者就该基金事宜进行商洽，其中包括大学捐赠基金和私人财富管理者，并表示计划在本年度推出这支基金。

韩大为称，中国收紧资本管控令其进行海外交易的难度加大，曜为资本决定成立一支美元基金。韩大为曾担任中国万达投资的首席投资官。

“我们很多标的是在海外。那么去年年底以来，政府比较从严‘资本出境’，我们确实有很多困难。”韩大为说，他指的是购买外汇并将资金转出中国的审批手续冗长。

他表示：“毫无疑问，我们搞一个美元基金，可以让我们的海外投资更便利一些。”

曜为资本去年初设立，是中国首批专注于体育产业的私募股权投资基金之一。韩大为表示，该基金将专注于体育相关产品，比如体育医药、游戏和体育版权，并称将在欧洲和美国以及国内投资。

中国正在大力发展国内体育产业，计划到2025年将其打造成一个5万亿元人民币的市场。2015年该市场的规模是1.7万亿元人民币。

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