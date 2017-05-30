北京商家端午节三天进账超22亿元

（联合早报网讯）端午节期间，围绕“吃粽子”的传统民俗，京城商家开展丰富多彩的促销活动。北京市商务委员会今天（30日）发布的数据显示，假期三天，重点监测的60家商业服务业企业实现零售额22.4亿元（人民币，下同），同比增长6.2%。

中新社报道，端午节是中国民间传统节日之一，人们在这天要吃粽子、赛龙舟、佩香囊……如今，随着百姓生活水平提高，粽子品种更是年年都有新花样。

据北京市商务委介绍，今年京城的粽子市场品种多样，除小枣、豆沙等传统口味之外，不少老字号食品加工和餐饮企业还推出了玫瑰、桂花、五谷杂粮、五仁、肉松蛋黄、绿豆冰沙等新口味，以更好地满足民众的多样化需求。

节日期间，粽子的价格实惠亲民，散装和简易小包装粽子多在每个10元以内，礼盒装粽子多在每盒200元以内。同时，各大超市卖场及线上销售平台纷纷推出折扣、赠礼等多种促销手段，民众购买愈加活跃。数据显示，端午节期间，稻香村粽子销售量达到1500万只，比去年同期增加15%。

端午期间，京城众多老字号餐饮企业推出多款应景新菜品，如烤肉季饭庄的“粽横四海”和“粽香煨牛肉”，烤肉宛饭庄的“荔枝香粽”和“牛柳炒迷你粽”等。另有粽子与其他特色菜品的“混搭”外卖礼盒亮相，如鸿宾楼的粽子扒鸡礼盒、粽子酱牛肉礼盒等。节日期间，东来顺、马凯餐厅等老字号餐饮企业营业额增幅达到10%以上。

尽管不少民众在假期选择出京游玩，但留京民众和来京游客的消费实力仍十分雄厚。节日期间，物美集团、菜市口百货、国美电器、居然之家、燕莎奥特莱斯等企业的销售额增幅均达到10%以上。

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