肯尼亚首条“中国造”铁路明天通车

（联合早报网讯）在连接肯尼亚港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的蒙内铁路明天（31日）即将正式竣工通车之际，肯尼亚官员纷纷为蒙内铁路点赞，称蒙内铁路将给肯尼亚经济和社会发展注入新动力。

新华社报道，蒙内铁路由中国路桥承建，全长480公里。通车前夕，肯尼亚交通和基础设施部部长詹姆斯·马查里亚在接受记者采访时说，蒙内铁路建成通车后，货物运输时间有望从传统卡车运输耗时两天缩短至八小时，这对企业来说意味着经营成本的降低。除了货运服务外，蒙内铁路还将开行客车，为当地民众出行带来新选择、新体验。

马查里亚说，作为东非第一大港口，蒙巴萨港也将因蒙内铁路建成而受益。大量集装箱快速高效地被运离港口，不仅有助于蒙巴萨港口日后扩容，而且有助于进一步巩固其作为区域物流集散中心的地位。

马查里亚还表示，肯尼亚视蒙内铁路为推动东非地区一体化进程的“催化剂”。通过和中国企业的良好合作，肯尼亚在铁路建设方面走在了地区前列，东非地区其他国家，比如乌干达，卢旺达和南苏丹等国，都在以肯尼亚的铁路建设经验作为铁路规划建设的标杆。

肯尼亚官员高度赞赏蒙内铁路给当地产业发展及对当地人才培养做出的贡献。肯尼亚交通和基础设施部常务秘书保罗·马林加·姆旺吉说，在蒙内铁路项

目建设期间，超过934家当地水泥、木材生厂商和设备供应商曾表示，蒙内铁路建设带动了他们的销量增加，超过300家分包商参与了项目建设，这些都充分说明该项目为推动当地经济发展做出了巨大贡献。

肯尼亚教育部常务秘书理查德·贝利奥·基普桑说，中国路桥在项目实施中始终坚持以人为本。公司以师徒帮扶、学校培训等途径，提升了当地劳工技能

水平，为当地学生提供了大量实践机会，有效提升了他们的就业竞争力。

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