陆媒：台军将量产自制大型无人机

（联合早报网讯）近日，台军方决定将量产由台湾科研机构研制的大型无人机“腾云”。“腾云”无人机搭配电子侦察搜索与干扰系统，未来可成为无人电战机。

央视新闻网报道，“腾云”无人机机身长度约为8米，翼展长度约为18米，可在高空飞行，滞空飞行时间长达24小时以上；机翼下方还设有四个挂载点，可以挂载救援物资，炸弹及飞弹等装备。

同时，“腾云” 机配备有各式侦搜系统，具有电子侦搜与干扰等功能。

台湾军事专家陈国铭表示，台湾北中南东四个区块，只要有一架这个所谓大型无人机的话，事实上就可以有效监控台湾周遭的海空动态。

台军方官员透露，“腾云”无人机经过各项战术测试后，评估符合作战需求，台军方内部已决定进入量产阶段，并交由台空军部署运用。台空军将首次成立以无人机为主体的侦察中队，目前预估采购10到20架“腾云”机。

陈国铭指出，运用大型无人机它平常可以承担一些所谓空防任务，尤其是监测的任务。换句话说，只要运用无人机，就可以暂时用不到所谓大型的战机，去做一个升空拦截的动作，这个可以节省很多的人力和时间。

台军方共有大、中、小三款无人机，“腾云”是其中最大型的，另有小型的“红雀”无人机，和中型的“锐鸢”无人机。

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