台驻美代表：创造台美升级版伙伴关系

（联合早报网讯）台湾驻美代表高硕泰明天（31日）将赴立法院报告，这份报告表示，将秉持“踏实外交”的精神，以“低调、零意外”之原则巩固台美互信，创造“升级版”伙伴关系。

联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会31日邀请驻美代表高硕泰报告“台美关系之现况、检讨及展望暨SelectUSA选择美国2017之筹备情形与预期成果”，并备质询。

高硕泰报告表示，今年1月特朗普政府上任，台美关系面临新的契机与挑战，即使特朗普政府至今还有许多决策阶层官员仍未到位，亚太政策思维也待成形，但中华民国与美方维持紧密顺畅、多元的沟通管道，盼共同构筑具延续性、可预测性、互利双赢的“升级版”伙伴关系。

报告历数台美关系现况及成果，包括总统蔡英文、副总统陈建仁及出席亚太经济合作会议（APEC）峰会领袖代表宋楚瑜共计过境美国八次，均获高度礼遇接待、台美高层通电及互动、特朗普政府高层官员多次公开重申“台湾关系法”及“六项保证”等驻美代表处成果。

高硕泰报告也表示，在美国国会工作俱见绩效，美国参众两院“台湾连线”人数持续累积，为国会之最；包括参院全部100名参议员，“台湾连线”达30人，众院全部435名众议员，“台湾连线”达215人。

报告说，政府积极筹组“2017企业领袖访美团”，参与由美商务部主办“SelectUSA投资高峰会”。目前依据最新统计，台湾企业界报名参团已达130人，包括石化、钢铁、电子资通讯、生技、机械、航太及工程等产业。

在未来工作展望方面，报告称将争取洽签双边贸易协定、持续推动台美军事合作及交流、以“互信、低调、零意外”的原则加强沟通与深化伙伴关系，持续充实健全国会友我力量及“台湾连线”功能、持续积极服务侨社，并关注特朗普政府主管区域事务的政策阶层官员人选。

免费试阅14天