南京爸爸开车穿越52国送女儿赴美上学

（联合早报网讯）中国江苏省南京市一名爸爸决定“开车护送”女儿上美国大学，沿途将穿越52个国家，拜访全球100所大学。这趟疯狂旅程共计306天，从南京出发，途经俄罗斯、中亚、欧洲，最后到美国。

江苏新闻广播等媒体近日报道爸爸黄海涛与女儿黄歆轶的疯狂旅程计划。

报道说，黄海涛一家是开车自助旅游的老手。2012年为宣传南京青年奥林匹克运动会，黄海涛带着妻子、女儿和外甥女从南京奥林匹克体育中心出发，开车环游世界12万公里，展开宣传南京青奥之旅。

黄海涛答应女儿，如果能考上美国好的大学，就送她上学。结果，女儿真的考上美国西雅图的一所大学。

因此，黄海涛决定开车从南京出发，途经俄罗斯、乔治亚、土耳其，进入欧洲各国，抵达英国后，车子将进行托运，随父女俩一同前往美国，再开启美国、加拿大、墨西哥的冒险旅途，总共将历时306天。

父女俩这一趟旅游将途经52个国家，还计划沿路拜访参观全球百所大学，包括哈佛、牛津等大学。

报道说，这意味着这趟旅程一天要开1000多公里。车上有四个大行李箱、一个大工具箱、一个几乎装满泡面的大箱子。行李箱装着女儿上大学的生活用品、帐篷、睡袋、户外灯源等。

对于黄海涛能开车送女儿去美国上学，很多人第一反应是“有钱又有闲”。但事实上，黄海涛与太太以前都是小学老师，后来成为自由职业者。

对黄海涛来说，户外旅行是一种生活态度，把家庭积蓄投入到这上面也是家庭的选择。

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