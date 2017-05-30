第三批中央环保督察组受理举报3.5万件

（联合早报网讯）中国环境保护部今天（30日）发布消息，目前第三批中央环境保护督察组督察进驻全部结束，各地继续推进督察工作，一个月来，共受理举报3万5523个，立案处罚7086家，罚款3.3亿元人民币，行政和刑事拘留355人，约谈6079人，问责4018人。

中新社报道，第三批七个中央环境保护督察组于今年4月24日至4月28日陆续对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州等省市实施督察，截至5月28日，七个督察组全部完成督察进驻工作。

据介绍，督察组重点关注被督察地方突出环境问题及其处理情况，重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及其整治情况，重点督察地方党委和政府及其有关部门环保责任落实情况。与此同时，高度重视民众投诉举报问题的查处，督促地方依法问责，保障民众举报的环境问题能及时解决。

督察进驻一个月来，督察组共计与353名领导干部进行个别谈话，其中省级领导167人，部门和地市主要领导186人。累计走访问询省级有关部门和单位139个，调阅资料5.4万余份，对84个地市、区、县开展下沉督察或补充督察，制作笔录近1000份，初步核实一批党政领导干部生态环境损害责任追究问题。

截至5月28日20时，督察组共计受理举报3万5523个，经梳理，累计向被督察地方交办有效举报2万8966件。地方已办结2万3599件，责令整改2万零359家，立案处罚7086家，共计罚款33587.86万元人民币，立案侦查354件，行政和刑事拘留355人，约谈6079人，问责4018人。

据介绍，目前，第三批督察工作已进入督察报告阶段。督察组将继续督促地方持续推进督改工作，确保民众举报的环境问题查处和问责到位。

免费试阅14天