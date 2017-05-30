欠债新加坡赌场 孔令辉被令暂停教职回国受查

（联合早报网讯）世界乒乓球锦标赛在德国开打之际，中国乒乓球女队主教练孔令辉却被爆遭新加坡赌场追讨赌债。中国乒乓球协会今天表示，孔令辉的行为已“严重违反国家公职人员管理相关规定和纪律要求”，决定暂停其女乒主教练工作，并要求他立即回国接受进一步调查和处理。

中国国家体育总局则表示，坚决反对并将严肃查处各种违背职业道德和违法违纪行为，“采取零容忍态度，发现一起查处一起”。

据报道，新加坡滨海湾金沙上周入禀香港高等法院，向孔令辉追讨45.4万元（新元，下同）的赌博欠款。滨海湾金沙指孔令辉前年2月向赌场借取100万元作赌注，但他同年5月只清还54.4万元，仍有约45.4万元未还。

赌场入禀香港高等法院，要求法庭颁令向孔令辉追讨欠款、利息和诉讼费。

孔令辉欠债一事引起中国舆论哗然。中国乒协今天在官网上发表声明宣布，已命令孔令辉回国接受调查。

声明说，乒协坚决反对运动员、教练员及工作人员“有任何违背社会道德规范的行为”，对孔令辉的行为将进一步深入调查，按有关规定严肃处理，并将以此事为深刻警示和教训，加强对运动员、教练员教育管理，“培养、树立运动队良好思想作风和道德形象”。

中国国家体育总局新闻发言人则表示，对孔令辉涉讼一事“高度重视”，将在乒协已做出初步决定的基础上进一步查明情况，“依纪依规做出严肃处理”，并对此事造成的不良社会影响表示深深的歉意。

发言人说：“孔令辉作为党员干部国家公职人员，必须严格遵守党纪国法，著名运动员、教练员更应注重自身社会形象和社会影响，带头遵纪守法。”

发言人表示，国家体育总局要求包括运动员、教练员在内的所有体育工作者引以为戒，严格自律，“培养健康的生活情趣”“绝不容忍任何违法违纪失德行为”。

41岁的孔令辉目前正带队在德国杜塞尔多夫参加世界乒乓球锦标赛，女单赛事首轮比赛当地时间明天（31日）开打。

在未爆出孔令辉被追讨赌债前，中国女乒团队能否成功卫冕世锦赛冠军宝座已经存在疑问。

在今年4月举行的亚洲锦标赛上，世界排名第11的17岁日本小将平野美宇连续过关斩落丁宁、朱雨玲和陈梦三位中国大将勇夺女单冠军，引起乒坛震动。中国女乒球员誓言，要在此次世锦赛上打响翻身仗。

孔令辉被撤后，舆论更担心，没有了主心骨的中国女队在内忧外患下将会翻船。

中国乒协今天的声明并没有明确暂替孔令辉担任女乒主教练的人选。

分析认为，这个重担无疑将落在中国乒乓球队总教练刘国梁的肩上，但孔令辉对中国女乒团队的全盘掌控一时之间恐怕无人能替代，刘国梁只能尽力稳住团队情绪，确保女乒球员发挥出应有的水平。

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