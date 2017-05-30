广深港高铁香港段工程已完成90%

（联合早报网讯）香港特区政府运输及房屋局（运房局）与香港地铁日前向香港特区立法会呈交广深港高铁香港段的进度报告。报告显示，广深港高铁香港段整体工程已完成90%，比预期进度快4%；高铁工程的调试和试运行计划将于今年下半年展开。

新华社今天报道，运房局在文件中表示，根据港铁报告，目前建造广深港高铁西九龙总站的最关键环节是车站入口钢结构的外墙系统安装工程。现在外墙系统的玻璃及铝组件在预制工场进行装配，累计完成进度分别为85%及44%，比预期滞后，但整体安装计划未受影响。港铁已安排承建商增加预制工厂数目，改善装配及物料供应流程，提高生产量以应付安装需要。

港铁公司表示，会继续通过政府，与内地相关部门紧密联系，以协调其设备安装及调试。

此外，已运送到香港石岗列车停放处的第一列及第二列高铁列车，已完成初步测试，其余高铁列车将于今年内陆续付运到港。

为配合整段广深港高铁系统于今年下半年展开的调试和试运行，港铁正积极筹划及进行相关的准备工作，包括完成香港段上、下行轨道及西九龙总站第4至7条路轨的架空电缆及轨道的安装；以及进行香港段与内地段信号系统的测试及验收工作，目标是在今年年中把香港车务控制中心的信号系统与广州调度中心连通，以配合联调联试及高铁列车的跨境动态测试。

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