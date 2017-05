(联合早报网讯)《产经新闻》系的英文媒体《JAPAN Forward》昨天(29日)在头版以“We’re Not Chinese”(我们不是中国人)的标题报道,“全球最大的台侨组织将在日本成立”(World’s Biggest Overseas Taiwanese Organization To Form in Japan)。

报道说,大约20个在日本各地的台湾侨社决定成立一个团结台湾的庞大团体“全日本台湾连合会”(简称全台连,All Japan Taiwanese Union,AJTU),并已决定在6月4日下午6点在东京的帝国大饭店举行成立大会,台日双方官民相关人士都将应邀出席。

此项新闻已在本月24日经《自由时报》和日本《产经新闻》大幅报道,29日再经日本的《JAPAN Forward》报道。

