网曝阿联酋航空要求台湾员工名牌用五星红旗引发抗议

（联合早报网讯）总部设于迪拜、著名的国际航空集团- 阿联酋航空（Emirates），昨日遭网友爆料，有内部信件的截图流出，内容表示公司要求台籍员工未来在名牌上，不得使用中华民国国旗，信中表示，此乃大陆官方之要求，而公司也将全力配合“一中政策”，并将全面以陆方的五星红旗替代。此举立刻引起台籍员工的不满和抗议，在多次反应后，不到12小时的时间，阿联酋航空官方态度软化，回复并表示先前强制撤换国旗一事实属错误且不妥当，台籍员工将继续使用国旗名牌。

据中时电子报报道，成立于1985年的阿联酋航空，当初是在迪拜王室支持下成立，拥有庞大资本为后盾，发展之初以价格战挤下原先的霸主海湾航空（Gulf Air）。1990年代起，成为全球成长幅度最快航空公司，并率先在机上所有座位上安装娱乐设备。在广体777客机服役后，阿联酋航空购入大批777机型，作为旗下机队的主力，而仍在扩张航线的他们，为了长途和超长程航线，截至今年2月为止，已添购目前最大机型A380共92架，成为全球最大的A380机队。

该名爆料的网友更指出，目前香港籍同事的名牌上，皆换成香港紫荆花和五星红旗并列，他担心此次事件后，阿联酋航空恐怕仍会再一次强行变更或撤换中华民国国旗。阿联酋航空自2014年开通台北航线后，现行每日至少一班以A380客机直飞台北和迪拜之间，迅速成为台湾前往欧洲等远程及中转的主要选择之一，如今却传出这样的事情，恐怕将引起不小的风波。

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