李隼暂代孔令辉职位 刘国梁：世乒赛信心不变

（联合早报网讯）中国乒乓球队总教练刘国梁30日接受新华社和中央电视台采访时表示，由于女队主教练孔令辉被暂停工作、回国接受调查，球队紧急调整赛时工作安排，决定由女队资深教练李隼暂代孔令辉负责杜塞尔多夫世乒赛余下的工作。

据新华社报道，“李隼是位老教练，培养了很多奥运冠军、 大满贯 ，对我们现役国手和主要对手比较熟悉，所以暂时在具体的工作中由李隼来负责，”刘国梁说。而他作为向全队负责的总教练，工作重心也会向女队倾斜，“因为女队少了一个教练，所以大事上、决策上，我的工作重心会有所倾斜”。

30日早些时候，从媒体获悉孔令辉涉讼的中国乒乓球协会经与当事人了解情况后决定暂停其中国女乒主教练工作，立即回国接受进一步调查和处理。

据刘国梁透露，在世乒赛即将于德国当地时间30日晚全面铺开正赛赛程的这一当口，球队和教练组面对突发情况，已及时和队员们沟通，希望他们将关注力放在赛场本身，全身心投入到比赛当中。

具体到刘国梁会否分担一部分女队主教练职责、会否帮女队做一些场外指导的工作，他说，这些工作的细节会在木子取得正赛资格之后根据她的抽签情况、中国女乒比赛场次的具体时间来确定，“从大局来说，总教练还是要从全局去考虑、全队去考虑，但我的工作重心会对女队倾斜多一些”。

在他看来，中国女乒不会因为这件事而影响此次世乒赛的参赛。“我觉得我们中国乒乓球队还是有这个实力，我们的教练组我相信是世界上最优秀的教练组，应该能赢得球队队员和大家的信任；同样，我更相信我们的运动员，他们是世界上最优秀的运动员，都是久经沙场的老将。在这样的世界大赛当中，我们的球队更加会众志成城，在艰苦的局面当中打出更好的成绩。”刘国梁说。

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