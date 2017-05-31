中国电价下降1分1 节约全社会用电成本350亿元

（联合早报网讯）与百姓生活息息相关的电价去年以来持续下调。记者30日从中国国家电网公司获悉，已征收50多年的城市公用事业附加费近期被取消，此举可使中国平均每度电价降低1分1左右。按全国销售电量计算，可节约全社会用电成本约350亿元。

据新华社报道，很多人都认为电价有统一的标准。但实际上一张张居民用电缴费单里，含有多项“附加”费用。

“电价里附加的政府性基金及附加资金共有七项，其中向用户直接征收的有六项，包括城市公用事业附加费、国家重大水利工程建设基金、水库移民后期扶持基金、农网还贷基金等。”国网公司财务部价格处处长吕栋告诉记者，这六项共占电价总额的6%左右。

国网公司专职新闻发言人王延芳表示，除停止征收城市公用事业附加费外，2017年，该公司实施新一轮降费措施，包括全面推进剩余省级电网输配电价改革，停止向铁路运输企业收取电气化铁路还贷电价，扩大发电企业和用户直接交易规模等。

2016年，国网公司多措并举，发挥平台作用，降低用户用能成本超过1400亿元。其中，已核定输配电价的省份年降低工商业用户电费超110亿元；严格执行“调整两部制电价执行方式”政策，降低企业基本电费超130亿元;扩大发电企业和电力用户直接交易，节约企业电费超300亿元;严格落实煤电联动等电价调整政策，三次降低工商业用电金额900亿元。

免费试阅14天